Дождь и мокрый снег: прогноз на День народного единства в Коми
Синоптики Коми ЦГМС рассказали, каким будет прогноз погоды на выходных с 2 по 4 ноября. В первые дни ноября изменений почти не будет. Погода будет комфортной для этого периода. Прогнозируется температура в среднем на 2С ниже. На севере в ночные часы ожидается в пределах -13...-18С, днем — -9...-14С. В южной половине -6...-11С и -1...-6С соответственно. Везде пройдет небольшой снег.
Погода заметно поменяется в праздничный день, когда скажется влияние обширного североатлантического циклона. В республику будет поступать относительно теплый и влажный воздух. Ожидается снег, который начиная с юго-западных районов, в течение дня перейдет в дождь. Возможен гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, усиление ветра до 15-18 м/с. Не исключена и метель. К вечеру на юго-западе потеплеет до +3С. На большей части территории до 0...-5С. Только на крайнем северо- востоке еще останется холодно, -4...-9С.
По предварительным расчётам, волна тепла задержится до четверга.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Коми до конца года
Трассы обновят в пяти муниципальных образованиях (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU