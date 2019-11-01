Дождь и мокрый снег: прогноз на День народного единства в Коми

СЕГОДНЯ 09:10 2019-11-01T09:10:08+03:00

В День народного единства погода будет совсем не праздничной Фото: Артем КИЛЬКИН

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Синоптики Коми ЦГМС рассказали, каким будет прогноз погоды на выходных с 2 по 4 ноября. В первые дни ноября изменений почти не будет. Погода будет комфортной для этого периода. Прогнозируется температура в среднем на 2С ниже. На севере в ночные часы ожидается в пределах -13...-18С, днем — -9...-14С. В южной половине -6...-11С и -1...-6С соответственно. Везде пройдет небольшой снег.

Погода заметно поменяется в праздничный день, когда скажется влияние обширного североатлантического циклона. В республику будет поступать относительно теплый и влажный воздух. Ожидается снег, который начиная с юго-западных районов, в течение дня перейдет в дождь. Возможен гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, усиление ветра до 15-18 м/с. Не исключена и метель. К вечеру на юго-западе потеплеет до +3С. На большей части территории до 0...-5С. Только на крайнем северо- востоке еще останется холодно, -4...-9С.

По предварительным расчётам, волна тепла задержится до четверга.

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ИСТОЧНИК KP.RU