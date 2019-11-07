2019-11-07T13:19:44+03:00
Общество

В Сыктывкаре открылся первый детский «магазин без денег»

Девиз проекта «Если нужно — возьми, если можешь — отдай»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре открылся пункт бесплатного приема-выдачи детских вещей. Девиз проекта «Если нужно — возьми, если можешь — отдай».

Пункт приема работает по адресу Октябрьский проспект, 3 (вход через «Пятерочку») с 16 до 20 часов вечера. Нуждающиеся могут забрать чистые детские вещи, которые принесли благотворители. Те, кому их уже некуда девать, могут принести их в пункт приема. Условие одно — вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии.

Инициатор проекта многодетный отец Сергей Слободян открыл его на благотворительной основе. Ежемесячные расходы на содержание пункта приема составят 19 тысяч рублей. Поэтому приветствуется помощь неравнодушных в поддержке социального проекта — даже 100 рублей помогут оставаться на плаву. Если пожертвований не будет, то покрывать финансовые расходы семья Слободян будет из собственного бюджета.

Как поддержать новоиспеченный социальный проект, вы можете прочитать вот тут.

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Этим летом он был вынужден приостановить работу: не хватает денег на аренду помещения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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