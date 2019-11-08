Сначала - морозы, потом - тепло: прогноз на выходные в Коми

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-08T09:43:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода на выходных. В пятницу в области высокого атмосферного давления установится морозная и практически бесснежная погода, которая задержится в субботу. В воскресенье такие погодные условия будут только на северо-востоке. В ночь на субботу морозы усилятся до -15С до -22С. Но уже днем под натиском обширного циклона с запада ожидается повышение температуры до -8...-13С. В воскресенье потепление продолжится, днем в большинстве прогнозируется от -3С до -8С. В западных районах повышение температуры будет сопровождаться снегопадами. Только на северо-востоке, от Печоры до Воркуты, днем в воскресенье станет холоднее, чем накануне, морозы усилятся до -12...-17С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Температура выше нормы и много осадков: прогноз на ноябрь в Коми

Третий месяц осени будет теплее, чем обычно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU