2019-11-08T09:43:12+03:00
Общество

Сначала - морозы, потом - тепло: прогноз на выходные в Коми

Правда, температура повысится не во всех районах
Дарья ЮДИНА
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В субботу морозы ещё задержатся в КомиВ субботу морозы ещё задержатся в КомиФото: Иван ПРОХОРОВ
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Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода на выходных. В пятницу в области высокого атмосферного давления установится морозная и практически бесснежная погода, которая задержится в субботу. В воскресенье такие погодные условия будут только на северо-востоке. В ночь на субботу морозы усилятся до -15С до -22С. Но уже днем под натиском обширного циклона с запада ожидается повышение температуры до -8...-13С. В воскресенье потепление продолжится, днем в большинстве прогнозируется от -3С до -8С. В западных районах повышение температуры будет сопровождаться снегопадами. Только на северо-востоке, от Печоры до Воркуты, днем в воскресенье станет холоднее, чем накануне, морозы усилятся до -12...-17С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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