Сначала - морозы, потом - тепло: прогноз на выходные в Коми
Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода на выходных. В пятницу в области высокого атмосферного давления установится морозная и практически бесснежная погода, которая задержится в субботу. В воскресенье такие погодные условия будут только на северо-востоке. В ночь на субботу морозы усилятся до -15С до -22С. Но уже днем под натиском обширного циклона с запада ожидается повышение температуры до -8...-13С. В воскресенье потепление продолжится, днем в большинстве прогнозируется от -3С до -8С. В западных районах повышение температуры будет сопровождаться снегопадами. Только на северо-востоке, от Печоры до Воркуты, днем в воскресенье станет холоднее, чем накануне, морозы усилятся до -12...-17С.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Температура выше нормы и много осадков: прогноз на ноябрь в Коми
Третий месяц осени будет теплее, чем обычно (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU