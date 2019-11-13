В Коми летом пересмотрят «мусорный» тариф

13 Нояб. 09:22 2019-11-13T09:23:37+03:00

Изменить размер текста: A A

На президиуме Госсовета Коми депутаты изучали тариф на вывоз мусора в Коми, который в следующем году может увеличиться или уменьшиться. Это зависит от ряда факторов, передает БНК.

С 1 января 2020 года жителям Коми не стоит ждать увеличения тарифа на вывоз мусора. Он останется прежним - 120,28 рубля в месяц для тех, кто живет в многоквартирных домах, и 52,45 рубля для тех, кто живет в домах с печным отоплением и на дачах.

Однако уже в июле будет рассматриваться вопрос о пересмотре тарифа в сторону увеличения или уменьшения. Так, регоператора могут освободить от НДС и налога на прибыль, что может снизить размер тарифа. Увеличить же плату за вывоз мусора может добавление в обязанности регоператора вывоза крупногабаритного мусора, повышение минимального размера оплаты труда и рост цен на бензин. Рост не должен превышать установленный для регионов предельный индекс изменения размера платы. Для республики это 4% с 1 июля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям каких населенных пунктов Коми аннулируют счета за невывезенный мусор

Некоторым не придут счета и в октябре: https://www.kp.ru/online/news/3654209/

ИСТОЧНИК KP.RU