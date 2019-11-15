В воскресенье погода в Коми изменится к лучшему

15 Нояб. 09:22 2019-11-15T09:22:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В предстоящие выходные Коми останется под влиянием активного атлантического циклона. В субботу ненастная погода задержится в Заполярье. Там по-прежнему прогнозируется сильный снег, ветер порывами до 20 м/с, метель, на дорогах снежные заносы.

На остальной территории количество осадков уменьшится, но сохранятся порывы ветра до 12-14м/с. Погодные условия улучшатся, когда циклон уйдет за пределы региона, а атмосферное давление начнет расти. Везде пройдет небольшой снег и немного похолодает. Если в субботу в течение суток повсеместно от +2 до -3С, то в воскресенье будет на 2-3С ниже, и только в Заполярье температура упадет до -10С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Температура выше нормы и много осадков: прогноз на ноябрь в Коми

Третий месяц осени будет теплее, чем обычно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU