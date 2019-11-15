2019-11-15T12:20:21+03:00
Общество

В Ухте нашли тело вахтовика из Перми, пропавшего в сентябре

Последний раз Евгений Маринкин выходил на связь из Яреги
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Евгений Маринкин. Фото с личной страницы "ВКонтакте"Евгений Маринкин. Фото с личной страницы "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Ухте в доме № 3 на Строительной улице нашли тело Евгения Маринкина, который пропал в сентябре. Он приехал в коми город из Перми, чтобы поработать вахтовым методом. Об этом сообщил поисковой отряд «Лиза Алерт».

Напомним, что 33-летний мужчина связывался с родными в последний раз 26 сентября из Яреги. С тех пор он исчез. Причина смерти пока не установлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Турции нашли бесследно исчезнувшего во время отпуска уроженца Сыктывкара

«Жив!» - написала тетя пропавшего (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сыктывкарца будут судить за то, что он год совращал ребенка
Под Сыктывкаром Chevrolet сбил женщину
У сыктывкарки мошенники украли 112 тысяч рублей
На пожаре в Ухте погибло 12 птиц
В Ижемском районе пьяный полицейский на авто врезался в дом и сбежал
В Сыктывкаре четвероклассники угнали иномарку и попали на ней в ДТП
Сыктывкар прощается с ветхими зданиями: в столице Коми снесут уголовно-исполнительную инспекцию
В воскресенье погода в Коми изменится к лучшему
Среди заключенных в Коми выбрали лучших иконописцев
В Коми гарантированный душевой доход остался прежним
В Коми осудили юношу, который хотел убить подростка с помощью арматуры
В Коми летом пересмотрят «мусорный» тариф
Одно из сел Коми может получить звание самого веселого в России
Названа дата запуска новогодней иллюминации в Сыктывкаре
Сыктывкарцы стоят в адской пробке из-за нового режима светофора
Долг жительницы Коми чуть не заплатил ее «двойник» из Красноярского края
То снег, то холод: погода в Коми
В Сыктывкаре пятиэтажка осталась без газа из-за водонагревателя
Роспотребнадзор помог сыктывкарцу вернуть деньги за теплицу
В Сысольском районе застрелили огромную волчицу
Сыктывкарка отсудила 40 тысяч за то, что ее ребенка покусала собака
В Усть-Вымском районе нашли мертвого судью с пулевым ранением
Воркутинец хотел купить квадроцикл и лишился 66 тысяч
В Сыктывкаре автобус сбил 47-летнего мужчину
На пожаре в Сыктывкаре спасли одного человека
В Коми 840 семей получат деньги на переселение с Крайнего Севера
В Турции нашли бесследно исчезнувшего во время отпуска уроженца Сыктывкара
Сначала - морозы, потом - тепло: прогноз на выходные в Коми