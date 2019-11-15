В Ухте нашли тело вахтовика из Перми, пропавшего в сентябре

15 Нояб. 12:20 2019-11-15T12:20:21+03:00

Последний раз Евгений Маринкин выходил на связь из Яреги

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В Ухте в доме № 3 на Строительной улице нашли тело Евгения Маринкина, который пропал в сентябре. Он приехал в коми город из Перми, чтобы поработать вахтовым методом. Об этом сообщил поисковой отряд «Лиза Алерт».

Напомним, что 33-летний мужчина связывался с родными в последний раз 26 сентября из Яреги. С тех пор он исчез. Причина смерти пока не установлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU