В Ухте нашли тело вахтовика из Перми, пропавшего в сентябре
Последний раз Евгений Маринкин выходил на связь из Яреги
Евгений Маринкин. Фото с личной страницы "ВКонтакте"
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В Ухте в доме № 3 на Строительной улице нашли тело Евгения Маринкина, который пропал в сентябре. Он приехал в коми город из Перми, чтобы поработать вахтовым методом. Об этом сообщил поисковой отряд «Лиза Алерт».
Напомним, что 33-летний мужчина связывался с родными в последний раз 26 сентября из Яреги. С тех пор он исчез. Причина смерти пока не установлена.
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ИСТОЧНИК KP.RU