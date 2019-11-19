В Коми - как на Новой Земле: регионы России поделили по популярности мессенджеров
Практически каждый из жителей Коми сталкивался с ситуацией, когда его просили прислать сообщение на определенный мессенджер. Как выяснила компания «Яндекс», оказывается, россияне выбирают приложения для обмена сообщениями не только из своих личных предпочтений. Зачастую выбор какого-либо мессенджера объясняется его распространенностью на определенной территории.
Как сообщила компания «Яндекс» они проанализировали те поисковые запросы жителей страны, в которых упоминаются Telegram, Viber и WhatsApp, и на основании этих данных составили карту самых популярных мессенджеров России.
Выяснилось, что у разных мессенджеров сформировалась своя географическая принадлежность. Так, в большинстве регионов России жители используют WhatsApp. В Восточной Сибири они отдают предпочтение Viber, а на Северо-Западе активно общаются с помощью Telegram.
Республика Коми попала в список любителей Telegram вместе с соседними регионами Вологодской, Архангельской областями, Санкт-Петербургом, Ленинградской областью, а также островами Новой Земли в Северном Ледовитом океане и рядом других территорий.
Карта популярности разных мессенджеров в регионах России
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ИСТОЧНИК KP.RU