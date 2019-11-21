А медведь-то ненастоящий. В конкурсном логотипе к 240-летию Сыктывкара нашли плагиат

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-21T11:36:03+03:00

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В Сыктывкаре полным ходом идет он-лайн голосование в конкурсе на логотип к 240-летию столицы Коми. Один из лидеров соревнования был вчера снят с гонки за плагиат. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Еще утром 20 ноября бдительные горожане сообщили в администрацию, что логотип «Геометрический медведь» - это чистый плагиат. Оказывается, автор скопировал идею официального туристического логотипа «Пермь Великая».

Конкурсная комиссия отреагировала на сигнал - собралась, изучила материалы, убедилась, что плагиат имеет место, и постановила снять нечистоплотный логотип с голосования.

Напомним, сам онлайн-опрос продлится до 25 ноября. На суд горожан оставлено четыре эскиза, отобранных ранее жюри конкурса. Тройку победителей онлайн голосования ждут денежные призы – 70 тысяч рублей за первое место, 30 тысяч рублей – за второе и сувениры за третье место.

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ИСТОЧНИК KP.RU