Экстремал из Коми выиграл машину в лотерею

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-22T14:30:17+03:00

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Сыктывкарец Алексей Шишкин выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей. Жителю столицы Коми повезло в 1302-м тираже «Русское лото». Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Молодой человек рассказал свою историю выигрыша.

— В лотереях обычно участвует мой отец. Для него я купил билет на ближайший тираж. Заодно приобрёл и себе один. Это был мой первый лотерейный билет в жизни. Проверил его на сайте «Столото», увидел сумму и понял — теперь я с лотереями надолго, поделился подробностями счастливчик. Также он сообщил, что увлекается сноубордингом и вейкбордингом и работает в строительной компании.

Любимец фортуны забрал выигрыш в денежном эквиваленте. Сейчас Алексей Шишкин думает, как лучше всего распорядиться подарком судьбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU