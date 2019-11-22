Число претендентов на пост сыктывкарского мэра осталось прежним

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-22T15:37:23+03:00

Нового главу сыктывкарской городской администрации выберут уже в декабре

Прием заявок для участия в конкурсе закончится 25 ноября

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Участвовать в выборах на пост мэра Сыктывкара будут четыре человека: координатор Сыктывкарского отделения партии ЛДПР Татьяна Кривощекова, и.о. мэра Наталья Хозяинова, председатель территориальной избирательной комиссии Александр Воронин и безработный Сергей Кассель. Больше заявок для участия в выборах никто не прислал. Их прием закончится уже в понедельник 25 ноября.

Напомним, что выборы мэра пройдут 6 декабря. Совет города в этот день решит, кто будет руководить столицей Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU