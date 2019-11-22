2019-11-22T15:37:23+03:00
Общество

Число претендентов на пост сыктывкарского мэра осталось прежним

Прием заявок для участия в конкурсе закончится 25 ноября
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Нового главу сыктывкарской городской администрации выберут уже в декабреНового главу сыктывкарской городской администрации выберут уже в декабре
Изменить размер текста:

Участвовать в выборах на пост мэра Сыктывкара будут четыре человека: координатор Сыктывкарского отделения партии ЛДПР Татьяна Кривощекова, и.о. мэра Наталья Хозяинова, председатель территориальной избирательной комиссии Александр Воронин и безработный Сергей Кассель. Больше заявок для участия в выборах никто не прислал. Их прием закончится уже в понедельник 25 ноября.

Напомним, что выборы мэра пройдут 6 декабря. Совет города в этот день решит, кто будет руководить столицей Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший военный, безработный, мама двух детей: что известно о кандидатах на пост мэра Сыктывкара

Познакомьтесь поближе с теми, кто хочет управлять столицей Коми (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экстремал из Коми выиграл машину в лотерею
В Воркуте неизвестный брызнул из газового баллончика в лицо ребенку
Температура на выходных в Коми подскочит вверх
В Сыктывкаре жители ветхой «деревяшки» боятся не дождаться расселения
А медведь-то ненастоящий. В конкурсном логотипе к 240-летию Сыктывкара нашли плагиат
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни новых незакрытых уязвимостей в компонентах АСУ ТП
В Воркуте установят 21 контейнер для сбора батареек
Названа средняя зарплата в Коми
В Коми наймут 1500 человек, чтобы провести перепись населения
В Коми - как на Новой Земле: регионы России поделили по популярности мессенджеров
В Сыктывкар приедет режиссер-документалист, номинировавшийся на премию «Ника» и «Золотой орел»
Работает эвакуатор: в Сыктывкаре ограничат места для парковок
В Коми тепло резко сменится на морозы
В Воркуте семеро пожарных тушили горящий Mitsubishi
В Усинске сотрудника ГИБДД оштрафовали на миллион за взятку
В Сыктывкаре горел деревянный дом
Сыктывкарские баскетболистки победили ставропольских
Алиев взял серебро гран-при России по фигурному катанию
Сыктывкарца будут судить за то, что он год совращал ребенка
Под Сыктывкаром Chevrolet сбил женщину
У сыктывкарки мошенники украли 112 тысяч рублей
На пожаре в Ухте погибло 12 птиц
В Ижемском районе пьяный полицейский на авто врезался в дом и сбежал
В Ухте нашли тело вахтовика из Перми, пропавшего в сентябре
В Сыктывкаре четвероклассники угнали иномарку и попали на ней в ДТП
Сыктывкар прощается с ветхими зданиями: в столице Коми снесут уголовно-исполнительную инспекцию
В воскресенье погода в Коми изменится к лучшему