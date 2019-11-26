Уроженка Сыктывкара выпустила первый тизер фильма про перевал Дятлова и Маньпупунер

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-26T09:51:31+03:00

Об этом Елизавета Киселева повествует в соцсетях

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Уроженка Сыктывкара, молодой режиссер Елизавета Киселева представила первый тизер документального фильма «Место силы». Об этом девушка повествует в соцсетях.

Летом выпускница Казанского государственного института культуры на форуме «Алтай - территория развития» получила грант в 500 тысяч на создание документального фильма о месте силы - плато Маньпупунёр.

Героев проекта Елизавета Киселева нашла с помощью кастинга. Его победители - 4 человека - в сентябре приняли участие в экспедиции на плато Маньпупунёр через печально известный перевал Дятлова и гору Отортен. На съемках использовался метод наблюдения, то есть режиссер не вмешивался в ход событий: это основной принцип документалистики. Сама Елизавета определяет свой проект, как фильм о родине и человеческой душе.

- Настало время поделиться небольшими кусочками фильма, над которым сейчас работаю я и прекрасная команда. Это не просто документальный фильм о моей родине, о местах силы. Это фильм о людях, их пути. Он точно не оставит вас равнодушными, - говорит Елизавета.

Тизер документального фильма "Место силы".Документальный фильм-экспедиция Место силы от режиссёра Елизаветы Киселевой Мань Пупу Нёр, перевал Дятлова и истории пути людей https://www.instagram.com/film_mesto_s/ Операторы: Иван Гараев, Александр Гараев Продюсер: Вероника Левендеева Композиторы: Никита Кашаев, Михаил Яковлев Герои: Рамиля Фатхутдинова, Алия Пугаева, Марат Нуруллин, Адам Хабилаев Фильм снят при поддержке ФАДМ "Росмолодёжь"

Кстати, работу над фильмом режиссер планирует завершить к декабрю этого года. Однако картину зритель сможет посмотреть только в конце 2020 года после проката на фестивалях.

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Людей приглашают поучаствовать в кастинге (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU