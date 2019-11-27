В Коми введут льготные тарифы на услуги ЖКХ для предпринимателей

27 Нояб. 13:01 2019-11-27T13:01:23+03:00

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Сегодня в Госсовете Республики Коми прошли заседания профильных комитетов. В комитете по бюджету, налогам и экономической политике обсудили поправки в закон о льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Согласно дополнениям предприниматели в Коми будут платить за часть жилищно-коммунальных услуг по льготным тарифам.

Действие обновленного закона будет распространяться не только на предпринимателей, но и на бюджетные организации. В тексте проекта эти категории указаны как «прочие потребители». В случае принятия закона он начнет работать в 2020 году. Рассмотрят его завтра на заседании Госсовета Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU