2019-11-27T13:01:23+03:00
Общество

В Коми введут льготные тарифы на услуги ЖКХ для предпринимателей

Соответствующий проект закона обсудили сегодня в республиканском Госсовете
Дарья ЮДИНА
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В Коми предприниматели смогут платить меньше за услуги ЖКХВ Коми предприниматели смогут платить меньше за услуги ЖКХФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня в Госсовете Республики Коми прошли заседания профильных комитетов. В комитете по бюджету, налогам и экономической политике обсудили поправки в закон о льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Согласно дополнениям предприниматели в Коми будут платить за часть жилищно-коммунальных услуг по льготным тарифам.

Действие обновленного закона будет распространяться не только на предпринимателей, но и на бюджетные организации. В тексте проекта эти категории указаны как «прочие потребители». В случае принятия закона он начнет работать в 2020 году. Рассмотрят его завтра на заседании Госсовета Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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