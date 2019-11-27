На перепись населения в Коми потратят 15 миллионов рублей
В 2020 году в Коми проведут перепись населения. На организацию кампании выделят 15 миллионов рублей. Эти деньги поступят из федерального бюджета. Об этом сегодня рассказали на заседании профильного комитета в Коми.
Напомним, что сейчас республика готовится к всероссийской переписи. Ищут переписчиков, которым за работу заплатят 15 тысяч рублей. В столице Коми планируют установить 80 стационарных пунктов для переписи
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ИСТОЧНИК KP.RU