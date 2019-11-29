Имя нового мэра Сыктывкара станет известно 10 декабря
Нового мэра Сыктывкара выберут в начале декабря. 6 декабря члены конкурсной комиссии рассмотрят предоставленные кандидатами документы и примут решение: пустить претендента на финальный этап или нет. 10 декабря депутаты Совета города познакомятся с программами претендентов, прошедших проверку, и определят нового градоначальника столицы Коми.
Напомним, что на кресло сыктывкарского мэра сейчас претендуют четыре человека: координатор Сыктывкарского отделения партии ЛДПР Татьяна Кривощекова, безработный Сергей Кассель, и.о. главы городской администрации Наталья Хозяинова и председатель территориальной избирательной комиссии Александр Воронин.
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ИСТОЧНИК KP.RU