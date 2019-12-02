Неделя контрастов: к концу недели тепло в Коми сменится морозами
Первая декабрьская неделя в Коми сначала побалует жителей региона теплом. Также синоптики прогнозируют снегопады. Они будут сильными в зоне влияния атмосферного фронта, который будет смещаться с крайнего юга на северо-восток днем 1 декабря - 2 декабря.
После прохождения фронта похолодает. К середине недели морозы везде окрепнут до -13...-18С ночью и до -9...-14С днем. На севере ближе к выходным станет еще холоднее: ночные морозы усилятся до -25С, и днем будет в пределах -15...-20С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.
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ИСТОЧНИК KP.RU