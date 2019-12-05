Самую большую зарплату в Коми предложили руководителю службы по охране труда

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-05T09:45:21+03:00

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Аналитики HeadHunter Северо-Запада составили традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в Коми.

В декабре самую высокую зарплату в республике предлагают руководителю службы по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в сфере строительства. Тот, кого возьмут на эту привлекательную работу, будет получать от 120 000 до 150 000 рублей

На второй месте вакансия руководителя проекта в добывающей отрасли, который будет получать 140 тысяч рублей в месяц. На третьем месте разместилась вакансия технического директора в сфере СМИ, маркетинга и рекламы - ему предлагают 100 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Такую же зарплату будет получать механик по транспорту в сфере добычи нефти и газа. На последнем месте пятерки лидеров разместилась вакансия педиатра - детскому врачу предлагают 90 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU