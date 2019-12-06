4-летнюю девочку госпитализировали в Сыктывкаре после удара током от гирлянды
В Сыктывкаре зафиксировали первую предновогоднюю травму - 4-летняя малышка получила ожог от гирлянды, пишет Комиинформ.
Пока взрослые не видели, девочка ухватилась за гирлянду и получила контактный ожог кистей I-II степени. Ребенка срочно госпитализировали в травматологическое отделение республиканской детской клинической больницы. К счастью, с малышкой все хорошо - ее уже выписали.
Минздрав Коми напоминает, что электрические розетки необходимо закрывать, электрические провода должны быть недоступны для детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU