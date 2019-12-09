В Коми в следующем году приобретут 19 квартир для медиков
В Коми рассмотрели и приняли бюджет на 2020 году. В сфере здравоохранения средства направят на строительство медицинских учреждений и покупку квартир для медиков.
Например, в 2020 году в Сыктывкаре начнется строительство инфекционной больницы. Лечебное учреждение, рассчитанное на 100 коек, откроется в феврале 2022 года.
- В отрасли здравоохранения республики стройка такого масштаба развернется впервые за многие годы, - сообщает источник.
Помимо строительства инфекционной больницы, средства республиканского бюджета будут направлены на:
- реконструкцию радиологического отделения Коми Республиканского онкологического диспансера в Сыктывкаре;
- строительство лечебного корпуса в Усть–Цильме и шести ФАПов в Корткеросском, Ижемском, Усть–Куломском, Сыктывдинском и Усть–Вымском районах;
- приобретение 19 квартир для медицинских работников.
Отметим, также бюджет Коми на 2020 год принят 28 ноября 2019 года. В приоритетных направлениях — реализация нацпроектов, социальная поддержка населения, ремонт социальных объектов и дорожной сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU