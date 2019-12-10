2019-12-10T12:14:15+03:00
Общество

Жителей Коми хотят еще на год освободить от платы за вывоз крупногабаритного мусора

Об этом гласит проект приказа МинЖКХ Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Жителей Коми собираются освободить от платы за вывоз крупногабаритного мусора еще на год. На портале общественного обсуждения проектов нормативных актов опубликован проект приказа МинЖКХ Коми.

Ранее чиновники министерства сообщали, что в тариф надо добавлять плату за вывоз крупногабаритного мусора (из нормативов для домовладений она пока исключена). Оказывается с платой решили повременить.

Проект продлевает «период неприменения региональным оператором по обращению с ТКО норматива накопления ТКО на крупногабаритные отходы для категории «домовладения». Таким образом, как минимум до 1 января 2021 года жители Коми не будут платить за крупногабаритный мусор.

Напомним, что с 1 января 2020 года тарифы не изменятся. Живущие в многоквартирных домах будут платить уже привычные 120,28 рубля в месяц, а обитающие в домах с печным отоплением - 52,45 рубля в месяц за вывоз мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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