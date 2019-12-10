Жителей Коми хотят еще на год освободить от платы за вывоз крупногабаритного мусора
Жителей Коми собираются освободить от платы за вывоз крупногабаритного мусора еще на год. На портале общественного обсуждения проектов нормативных актов опубликован проект приказа МинЖКХ Коми.
Ранее чиновники министерства сообщали, что в тариф надо добавлять плату за вывоз крупногабаритного мусора (из нормативов для домовладений она пока исключена). Оказывается с платой решили повременить.
Проект продлевает «период неприменения региональным оператором по обращению с ТКО норматива накопления ТКО на крупногабаритные отходы для категории «домовладения». Таким образом, как минимум до 1 января 2021 года жители Коми не будут платить за крупногабаритный мусор.
Напомним, что с 1 января 2020 года тарифы не изменятся. Живущие в многоквартирных домах будут платить уже привычные 120,28 рубля в месяц, а обитающие в домах с печным отоплением - 52,45 рубля в месяц за вывоз мусора.
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ИСТОЧНИК KP.RU