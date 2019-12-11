2019-12-11T09:50:32+03:00
Общество

Многодетная мама из Корткероса открыла перепелиную ферму на 11 тысяч голов

«Конечно, детище развивается во многом благодаря поддержке семьи – супруга и детей», - говорит Мария Елькина.
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Минсельхоз КомиФото Минсельхоз Коми
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36-летняя жительница райцентра Корткеросского района Мария Елькина открыла перепелиную ферму на на 11 тысяч голов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Коми.

- Конечно, детище развивается во многом благодаря поддержке семьи – супруга и детей, которых мы с мужем постепенно приобщаем к труду. Они выполняют ту работу, которая им по силам и при этом вызывает интерес – в основном, участвуют в процессе кормления перепелов, — отметила Мария Елькина.

На открытии фермы присутствовал министр сельского хозяйства Коми Анатолий Князев. Дело в том, что фермерское хозяйство существует при поддержке гранта от министерства. Еще в 2017 году Мария получила грант в размере 5,6 млн рублей на строительство семейной птицефермы и в 2019 году полмиллиона выделено в виде господдержки от администрации Корткеросского района. На эти средства Мария с супругом построили современную автоматизированную ферму.

Птицеферма оборудована системой поения, кормления, навозоудаления и вентиляции. Площадь фермы в 576 квадратных метров позволит увеличить поголовье до 11 тысяч птиц, производство яйца - в 6 раз, мяса - в 2,5 раза. Благодаря реализации проекта создано три новых рабочих места в селе, на одно из них уже принят работник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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