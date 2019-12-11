2019-12-11T14:13:19+03:00
Общество

В Коми создали уникальный природный нацпарк «Койгородский»

Соответствующее постановление появилось на сайте правительства России
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Александр ГЛУЗ
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В Коми на территории Койгородского и Прилузского районов создали новый национальный парк. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства России.

Как говорится в документе, под защиту государства возьмут уникальную территорию - малонарушенный старовозрастный лес площадью в десятки тысяч гектаров.

- В силу своей недоступности это одна из наименее нарушенных лесных территорий европейского севера России, практически не затронутая хозяйственной деятельностью. Флора сосудистых растений включает не менее 400 видов. В фауне территории – 13 видов рыб, пять видов земноводных, три вида пресмыкающихся, 118 видов птиц и 51 вид млекопитающих, - сказано в постановлении.

Также в документе сказано, что на территории обитает много животных, занесенных в Красную книгу - это рыбы (европейский хариус, быстрянка, обыкновенный подкаменщик), земноводные (сибирский углозуб), рыбообразные (сибирская минога), птицы (обыкновенный осоед, большой подорлик, филин), млекопитающие (европейская норка, колонка, дикий северный олень).

Статус нацпарка позволит обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов. Кстати, проект акта правительства России о переводе земель лесного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов должны подготовить и внести его в правительство до 1 декабря 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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