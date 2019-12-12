Коми заняла 10 место в национальном экологическом рейтинге

12 Дек. 15:39 2019-12-12T15:39:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и Союз «Национальный экологический корпус» опубликовали «Национальный экологический рейтинг по итогам осени. Республика Коми, как и в прошлый раз, заняла в нем 10 место.

Рейтинг составляют, основываясь на анализе информационных сообщений о состоянии окружающей среды и мероприятиях, связанных с ней, в регионе. Экспертная группа выставляет оценки событию в трех сферах: экосфера (природоохранный индекс), техносфера (промышленно-экологический индекс), социум (социально-экологический индекс). У каждого индекса семь индикаторов, которым присваиваются значения +1 (положительный)/-1 (отрицательный). Расчетами на основе значений индикаторов занимается информационно-аналитическая система. После подсчетов регионы распределяют по местам.

Первое место в рейтинге у Тамбовской области, второе Белгородской области. Тройку лидеров замыкает Алтайский край. Соседями республики по рейтингу стали Мурманская область и Чукотский автономный округ 9 и 11 места соответственно. В хвосте рейтинга находятся Свердловская, Челябинская и Иркутская области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ухты раскритиковали проект реконструкции мусорного полигона

Они заставили администрацию изменить формат обсуждения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU