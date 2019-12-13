2019-12-13T09:28:26+03:00
Общество

Перебесилась: на выходных в Коми сюрпризов от погоды не будет

Синоптики обещают ровный температурный фон
Дарья ЮДИНА
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Погода в Коми наконец-то устаканитсяПогода в Коми наконец-то устаканитсяФото: Алена МАРТЫНЕЦ
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На этих выходных в Коми будет спокойная погода. Наш регион попадет в переходную зону между циклоном на западе и антициклоном над югом Сибири. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой снег, ветер южной четверти от слабого до умеренного. Столбик термометра в течение суток будет колебаться в районе -3...-8С, при облачных прояснениях в районе -12...-17С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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