2019-12-16T09:19:27+03:00
Общество

В конце недели в Коми похолодает

Прогноз погоды на неделю
Дарья ЮДИНА
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Жителей Коми ждут небольшие снегопадыЖителей Коми ждут небольшие снегопадыФото: Мария ЛЕНЦ
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Большую часть этой недели Коми будет находиться под влиянием атлантических циклонов, которые переместятся на нашу территорию с юго-запада и юга России. Прогнозируются частые снегопады, умеренный ветер южной четверти, местами метель. Столбик термометра ночью и днём будет колебаться в районе -2...-7С, на востоке при прояснениях -12...-17С. В конце недели вероятно похолодание: на основной территории температура упадет до -10...-15С, на северо-востоке до -20С. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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