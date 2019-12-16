В конце недели в Коми похолодает

16 Дек. 09:19 2019-12-16T09:19:27+03:00

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Большую часть этой недели Коми будет находиться под влиянием атлантических циклонов, которые переместятся на нашу территорию с юго-запада и юга России. Прогнозируются частые снегопады, умеренный ветер южной четверти, местами метель. Столбик термометра ночью и днём будет колебаться в районе -2...-7С, на востоке при прояснениях -12...-17С. В конце недели вероятно похолодание: на основной территории температура упадет до -10...-15С, на северо-востоке до -20С. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU