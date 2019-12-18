Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-18T09:41:09+03:00

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Не так давно мэрия начала бороться с так называемым визуальным шумом — яркими безвкусными рекламными панно и вывесками, которые портят облик улиц. Уже есть первые плоды этой работы. Пресс-служба опубликовала, какие таблички стали появляться на улицах столицы Коми.

Дизайн-код Сыктывкара — это таблички, выполненные в едином стиле. Теперь в столице Коми под запретом баннеры, закрытые панели, сайдинги. На смену им пришли открытые фасады и аккуратные вывески.

Предприниматели должны подчиняться правилам благоустройства города, а именно — согласовывать дизайн рекламных баннеров и вывесок с администрацией столицы. В противном случае, им грозит административная ответственность. Кстати, если на небольшом отрезке улицы размещается много магазинов, то собственники могут сделать единое панно, где будут обозначены все названия и лого магазинов. Кондиционеры и антенны на центральных улицах теперь тоже черном списке. Но они могут быть установлены на фасаде, выходящем на дворовую территорию.

Фото пресс-службы администрации города

Фото пресс-службы администрации города

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ИСТОЧНИК KP.RU