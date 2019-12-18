Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-18T13:04:55+03:00

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Депутаты Госсовета Коми рассмотрят законопроект, предполагающий введение инвестиционного налогового вычета для определенных компаний и предприятий.

Если закон примут, то организации, участвующие в реализации федеральных проектов на территории республики (например, занимающиеся строительством социальных объектов), смогут вернуть часть денег из выплаченного налога на прибыль. Действие той же льготы коснется организаций, которые вкладывают в экономику Коми 15 млрд рублей в год.

Законопроект рассмотрят 19 декабря в региональном парламенте.

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ИСТОЧНИК KP.RU