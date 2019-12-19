В Коми мужчина в одних тапочках блуждал по тайге три дня, его нашли в сугробе

19 Дек. 11:44 2019-12-19T11:51:41+03:00

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В Сосногорском районе Коми мужчина три дня блуждал по снежному лесу в одних тапочках с пакетом в руках, в котором лежало кофе. Ноги пострадавшего уже почернели от холода, когда его обнаружили спасатели, пишет Комиинформ.

Странного мужчину в двух километрах от Нижнего Одеса обнаружил охотник. Человек лежал в сугробе, он не мог назвать свое имя и рассказать, что он делает в лесу. Рядом с ним лежал пакет с кофе и средством от накипи.

Охотник сразу сообщил о находке в службу спасения. Сотрудники «СПАС-Коми» выехали на место и обнаружили пострадавшего. Спасатели говорят, что мужчина на момент нахождения уже ничего не соображал, а ноги его почернели от холода.

Спасатели укутали пострадавшего в спальный мешок, положили его на волокуши и с помощью бурана транспортировали в больницу. Мужчине уже оказали медицинскую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU