2020-01-09T09:37:11+03:00
Общество

В Коми объявлено штормовое предупреждение: возможна сильная метель

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с
Анастасия МАШКАЛЕВА
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По прогнозу «Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми» в первый рабочий день года на регион обрушится метель. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Погода «радует» усилением южного и юго-западного ветров до 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Не исключено, что местами жителей Коми ждет метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров.

В это сложное время МЧС России по Коми рекомендует воздержаться от походов в лес и ограничить времяпровождение на улице. Также стоит обходить рекламные банеры и дома с неустойчивой кровлей.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112»;

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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