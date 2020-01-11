В Коми будет снова аномально теплая погода

11 Янв. 2020 2020-01-11T09:21:24+03:00

С 13 января в Коми снова придут снегопады Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На следующей неделе, с 13 по 17 января в Коми снова будет царить аномальное тепло: среднесуточная температура воздуха останется выше нормы на 10...12С.

Температурная аномалия будут сопровождать снегопады, в понедельник и четверг местами сильные. Также прогнозируется усиление ветра и метели.

Похолодает только во вторник-среду. Атмосферный фронт затянет более прохладный воздух с Арктики, и температура упадет до -5…-12С, на северо-востоке — -18…-23С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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Специалисты сообщают, что все нормально (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU