В Коми будет снова аномально теплая погода
На следующей неделе, с 13 по 17 января в Коми снова будет царить аномальное тепло: среднесуточная температура воздуха останется выше нормы на 10...12С.
Температурная аномалия будут сопровождать снегопады, в понедельник и четверг местами сильные. Также прогнозируется усиление ветра и метели.
Похолодает только во вторник-среду. Атмосферный фронт затянет более прохладный воздух с Арктики, и температура упадет до -5…-12С, на северо-востоке — -18…-23С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.
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ИСТОЧНИК KP.RU