2020-01-11T12:59:49+03:00
Общество

Коми заняла 15 место в рейтинге по качеству системы здравоохранения

Лидером стал Ненецкий автономный округ
Дарья ЮДИНА
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Источник фото: архив "КП"Источник фото: архив "КП"
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Эксперты «Новых известий» составили рейтинг регионов России по качеству системы здравоохранения. Республика Коми заняла в нем 15 место.

Каждый регион заработал определенное количество баллов. У Коми — 24 балла. Лидеру рейтинга Ненецкого автономного округа начислили 85 баллов. Последнее место занял Забайкальский край.

При подсчете эксперты учитывали средний размер зарплат у врачей, размер медицинских расходов на душу населения, уровень смертности и ещё несколько параметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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