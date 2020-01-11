Коми заняла 15 место в рейтинге по качеству системы здравоохранения
Эксперты «Новых известий» составили рейтинг регионов России по качеству системы здравоохранения. Республика Коми заняла в нем 15 место.
Каждый регион заработал определенное количество баллов. У Коми — 24 балла. Лидеру рейтинга Ненецкого автономного округа начислили 85 баллов. Последнее место занял Забайкальский край.
При подсчете эксперты учитывали средний размер зарплат у врачей, размер медицинских расходов на душу населения, уровень смертности и ещё несколько параметров.
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ИСТОЧНИК KP.RU