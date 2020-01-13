Какой будет погода в январе в Коми

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:36:41+03:00

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Специалисты Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в январе в республике. Так, средняя температура воздуха на большей части территории ожидается выше климатической нормы на 2-4С, на крайнем северо-востоке — на 1С. Месячная сумма осадков будет в пределах 120-150% от нормы (норма 29-46 мм).

Большую часть января на прогноз будут влиять северо-атлантические циклоны. Ожидается неустойчивая погода с частыми снегопадами. В первой и во второй декаде января аномальное тепло будет перемежаться умеренными морозами. При потеплении преобладающие температуры в пределах -0...-5С. При похолодании температура будет понижаться до -12...-17С, на севере местами -25С, на северо-востоке в начале второй декады возможно понижение до -35С и ниже. Предполагается, что в третьей декаде месяца преобладающие температуры в течение суток будут составлять -5...-12С, при похолодании — -15...-22С, на северо-востоке в отдельные сутки возможно понижение до -29...-36С.

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ИСТОЧНИК KP.RU