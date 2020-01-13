Сыктывкар оказался в хвосте рейтинга городов по качеству жизни

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:48:34+03:00

Сыктывкар оказался в хвосте рейтинга по качеству жизни

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Эксперты «Domofond.ru» опросили 90 тысяч человек в 200 городах России. По итогам опроса они составили рейтинг городов по качеству жизни. Сыктывкар оказался в хвосте рейтинга, заняв 159 место. Воркута стала 193-ей.

Рейтинг составлялся на основе оценки 11 критериев: безопасность, чистота, экология, общественный транспорт, дороги/парковки, магазины и рынки, спорт и отдых, инфраструктура для детей, отношение соседей, работа коммунальных служб, соотношение доходов и стоимости жизни.

Самым комфортным городом признали Тюмень. Худшим в этом плане стал Комсомольск-на-Амуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU