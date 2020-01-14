В Коми собрали деньги на лечение известного ухтинского фотографа, больного раком

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:23:22+03:00

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В октябре прошлого года по ухтинским пабликам разлетелось известие о том, что известный в городе фотограф Сергей Соколов болен раком. Появился пост о сборе 360 тысяч рублей для оплаты обследования и операции в Санкт-Петербурге. Недавно Сергей Соколов опубликовал пост на своей странице «ВКонтакте» о том, что нужная сумма собрана.

- Дорогие друзья! Новогодние праздники закончились, всё идёт по плану! Седьмая химиотерапия, хоть и с опозданием, но началась. В понедельник должны выписать. После «Вектибикса» была сильная аллергия, до сих пор не прошла, но настроение хорошее! Даже аппетит появился. Предыдущий пост о финансовой помощи закрыт! Необходимая сумма собрана! После восьмой химии в конце января еду в Сыктывкар в диагностический центр, прохожу необходимые анализы и потом будет принято решение о дальнейшем лечении. От всего сердца благодарю всех Вас за помощь и поддержку! - написал Сергей Соколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU