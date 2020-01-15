До 23 января все контейнерные площадки в Печоре приведут в порядок

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:43:14+03:00

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До 23 января все контейнерные площадки в Печоры должны привести в порядок. Такие сроки определили на совещании в городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО.

На сегодняшний день в городе некоторые площадки завалены мусором из-за непрочищенных подъездных дорог, а так же из-за организации, которая некачественно содержала площадки. В городе 105 контейнерных площадок. Из них 24 обслуживают управляющие организации и ТСЖ. Остальные - на территориях, находящихся в муниципальной собственности и, следовательно, содержать их должен муниципалитет. Отвечал за это направление МБУ «Производственно-технологический комплекс» ГП «Печора».

- Работа по уборке контейнерных площадок выполнялась, но не так качественно как хотелось бы - сообщила глава муниципального района-руководитель администрации Наталья Паншина.

На совещании присутствовали представители депутатского корпуса МР и ГП «Печора», контролирующих органов и регионального оператора по обращению с ТКО. Как отметил и.о. директора ООО «Ухтажилфонд» Дмитрий Кондаратенков, в городе необходимо установить дополнительные контейнеры. Это частично решит проблему с замусоренными площадками, так как четыре контейнера на несколько многоквартирных домов явно не хватает. Муниципалитет в ближайшее время приобретет 165 контейнеров для замены баков. В свою очередь региональный оператор по обращению с ТКО запланировал в 2020 году приобрести контейнеры для установки в муниципалитетах и часть из них будет направлена в Печору.

Есть и еще одна серьезная проблема в Печоре – это дорога на полигон, которая никому не принадлежит и поэтому ее никто не содержит. Даже зимой на ней регулярно застревают мусоровозы, а весной и осенью она вообще становится недоступной. В завершении совещания было принято решение усилить работу по расчистке подъездов к площадкам и по подбору мусора. К 23 января город должен быть чистым, а вывоз ТКО проходить в штатном режиме и в соответствии с нормами.

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ИСТОЧНИК KP.RU