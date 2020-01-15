Ухтинцы просят восстановить лестницу, которую летом размыли дожди

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:23:22+03:00

Нужно собрать шесть тысяч подписей

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На сайте российских общественных инициатив опубликовали обращение ухтинцев. Жители города просят восстановить лестницу, которая ведет от Советской улицы к школе № 21.

Летом эту лестницу размыло дождями. Ухтинская администрация решила демонтировать лестницу. Авторы обращения просят её восстановить.

— Размытый дождями участок — важная часть маршрута для огромного числа школьников, проживающих в многоквартирных домах по улицам Советская, Интернациональная, Пионерская и Коммунальная. Считаем огромной ошибкой планы администрации МОГО «Ухта» демонтировать лестницу. Полагаем, что её необходимо реконструировать. Требуется с пониманием отнестись к решению данной проблемы и тщательно проработать вопрос с сохранением и реконструкцией разрушенной лестницы. Педагогический состав, работники, родители и ученики одной из самых крупных школ Ухты, а также неравнодушные жители города, надеются на восстановление этого объекта инфраструктуры, которым пользуются не только школьники и сотрудники учреждения, но и весь микрорайон, - написано в обращении.

Для того, чтобы проблему рассмотрели на муниципальном уровне, нужно набрать шесть тысяч голосов. Голосование продлится до 30 октября. Чтобы оставить свой голос «за», нужно быть зарегистрированными на сайте госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU