Три района Коми объявили временно опасными из-за падения частей ракеты «Союз-2»

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:04:30+03:00

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24 января с космодрома «Плесецк» запустят ракетоноситель «Союз — 2». Части ракеты могут приземлиться в трех районах Коми, которые объявляются временно опасными, сообщает Минприроды Коми.

Предполагаемые районы падения частей ракеты - «Вашка» (Удорский район) и «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский район). Предпусковые облёты для аэровизуального обследования назначены на 20 и 21 января. В случае нахождения на этих территориях людей будет произведена их эвакуация.

После запуска ракетоносителя территории предполагаемого падения частей «Союз-2» еще раз обследуют, чтобы установить месторасположение космического мусора. Как мы писали ранее, части ракет будут вывозиться с территории Коми. Работу по поиску и очистке районов падения отделяющихся частей «Союз-2» выполнит акционерное общество «Военно - промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения». Маршруты движения техники специалистов будут согласовываться с лесничеством, где будет проходить эвакуация обломков обтекателя.

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Если кратко, экологической опасности бояться не стоит (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU