Крещение-2020 в Коми: список купелей
Полный список иорданей
Где в Коми можно искупаться в иорданиФото: Михаил ФРОЛОВ
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19 января Коми вместе со всей Россией отпразднует Крещение. По традиции, жители республики отправятся за освященной водой и чтобы искупаться, к иорданям. Пресс-служба МЧС России по Коми составила полный список крещенских купелей. Всего в нашем регионе оборудуют 40 купелей.
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ИСТОЧНИК KP.RU