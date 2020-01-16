Крещение-2020 в Коми: список купелей

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:19:55+03:00

Где в Коми можно искупаться в иордани Фото: Михаил ФРОЛОВ

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19 января Коми вместе со всей Россией отпразднует Крещение. По традиции, жители республики отправятся за освященной водой и чтобы искупаться, к иорданям. Пресс-служба МЧС России по Коми составила полный список крещенских купелей. Всего в нашем регионе оборудуют 40 купелей.

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ИСТОЧНИК KP.RU