2020-01-16T09:19:55+03:00
Общество

Крещение-2020 в Коми: список купелей

Полный список иорданей
Дарья ЮДИНА
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Где в Коми можно искупаться в иорданиГде в Коми можно искупаться в иорданиФото: Михаил ФРОЛОВ
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19 января Коми вместе со всей Россией отпразднует Крещение. По традиции, жители республики отправятся за освященной водой и чтобы искупаться, к иорданям. Пресс-служба МЧС России по Коми составила полный список крещенских купелей. Всего в нашем регионе оборудуют 40 купелей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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