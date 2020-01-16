В Воркуте ищут мужчину с татуировкой в виде группы крови

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:05:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воркуте сотрудники уголовного розыска ищут 50-летнего Алексея Кондратьева. Мужчина пропал 1 декабря прошлого года, и до сих пор его о нем ничего неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 175 сантиметров, среднего телосложения, горбится, носит очки, короткую стрижку, на правой кисти с внешней стороны имеется татуировка в виде группы крови.

Был одет: черная вязаная шапка или кепка, черная кожаная куртка до пояса, брюки темно-зеленого или серого цвета, зимние ботинки черного цвета. При себе может иметь сумку черного цвета через плечо.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить информацию по телефонам ОМВД России по г.Воркуте: 8 (82151) 2-98-93 (уголовный розыск), 2-98-02 (дежурная часть) 02 либо 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве пропал уроженец Коми

Мужчина исчез накануне Нового года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU