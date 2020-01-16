Будет ли похолодание в феврале в Коми? Эксперты раскрыли тайну

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:59:57+03:00

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Жители Коми, как и жители России, устали от аномально теплой зимы. Апрельская погода в январе — это странно. Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что похолоданию быть уже в феврале.

- Это необычно, но, тем не менее, это так. Это не значит, что он будет супер холодным, я говорю в сравнении с январем, — сказал он, отметив, в грядущем месяце снег «тоже еще может быть».

Правда, ждет ли похолодание Коми или нет, говорить все-таки рано. Местные синоптики не дают поспешных прогнозов, которые могут потом не подтвердиться.

- Прогноз на февраль мы не даем, рано. Но можно утверждать, что в последней пятидневке января ждем изменения в сторону похолодания, - рассказала начальник отдела гидрометеорологических прогнозов Коми ЦГМС Ольга Козак.

Напомним, что из-за тепловых аномалий во время крещенских купаний будут введены дополнительные меры предосторожности. Например, людей к иордани будут допускать по 1-2 человека из-за недостаточной толщины льда. Кроме того, в некоторых районах Коми купания вообще отменили из-за хрупкости ледового покрова.

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«А надоела уже вода, ага? Та-дам... Прогноз на выходные. Похолодание», - пишет неофициальный паблик Коми ЦГМС (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU