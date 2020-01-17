На выходных в Коми резко усилятся морозы

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:51:09+03:00

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На выходных в республике резко понизится температура и усилятся морозы, передает Коми ЦГМС. Циклон с аномальным теплом уходит на восток. Вслед за ним в наш регион распространится более холодный воздух с северо-запада, что приведет к резкому усилению морозов. В пятницу температура воздуха понизится в среднем на 12-15С, на крайнем северо-востоке — на 20С. В выходные в северных и центральных районах из-за влияния области повышенного атмосферного давления погода будет почти бесснежной и морозной. В ночные часы ожидается -17...-22С, местами до -30С. Днем -12...-17С, на крайнем северо-востоке до -25С.

Южные районы останутся под влиянием циклонов. Здесь пройдут умеренные снегопады, на крайнем юге временами с дождем. Температура воздуха будет находиться в пределах -3...-8С. Но ночью в перерыве между циклонами возможно понижение до -10...-15С. Днем, наоборот, в зоне действия циклона температура будет кратковременно повышаться до 0С.

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ИСТОЧНИК KP.RU