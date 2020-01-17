Глава Коми извинился за ужасную уборку снега в регионе: «Виновные понесут наказание»

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:19:20+03:00

Работа по очистке улиц от снега в муниципалитетах региона достойна низкой оценки

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На заседании правительства глава Коми констатировал - работа по очистке улиц от снега в муниципалитетах региона достойна низкой оценки. Он отчитал руководителей муниципалитетов и городов.

- Я хочу принести извинения жителям в тех районах и городах, где, к сожалению, некачественно была организована работа по уборке и очистке территории от снега. В этой ситуации разберемся, виновные понесут наказание. Примем меры, чтобы такого впредь не повторялось, - передает слова Гапликова ТАСС.

Глава региона в курсе, что проблема кроется в нехватке снегоуборочной техники. Он рекомендовал руководителям районов наладить взаимодействие с фирмами-партнерами, которые могут отдавать машины муниципалитетам во временное пользование. Еще один из вариантов — покупать пылящуюся без дела технику по бросовым ценам у частных компаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU