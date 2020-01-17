В Сыктывкаре автоинспекторы будут охотиться за пьяными водителями

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:37:54+03:00

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В Сыктывкаре автоинспекторы снова выйдут на тропу войны с пьяными водителями. В пятницу (и не только) в столице Коми стартуют традиционные массовые проверки.

С 17 по 31 января автоинспекторы особенно тщательно будут следить за состоянием водителей. Все это для того, чтобы уменьшить количество пьяниц за рулем и предотвратить аварии.

Схема проверок проста - полицейские будут останавливать авто и оценивать состояние каждого водителя. Если с автолюбителем все хорошо, то он может беспрепятственно продолжить движение.

- Проведение таких мероприятий нужно для формирования у сыктывкарских водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения на дорогах и предупреждения агрессивного вождения, - говорят в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU