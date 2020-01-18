Хроники нечищенных дворов. Сотрудники сыктывкарской мэрии выпишут за них огромные штрафы управляющим компаниям

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:11:22+03:00

Ревизоры прошли по наиболее проблемным дворам, жители которых чаще всего жалуются на снегопокалипсис.

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Сыктывкар уже больше месяца утопает в снегу. Ситуация усугубляется даже после небольшого снегопада. Больше всего страдают пешеходы - дорожки чистятся в последнюю очередь, а во дворах приходится передвигаться по колено в снегу. Чтобы исправить ситуацию в последних, специалисты мэрии провели специальный рейд. Итогами проверки они поделились на сайте ведомства.

15 января ревизоры прошли по наиболее проблемным дворам, жители которых чаще всего жалуются на снегопокалипсис. Они заглянули во дворы по Сысольскому шоссе и Октябрьскому проспекту, улицам Пушкина, Маркова, Станционная, Морозова, Катаева, Энгельса, Первомайская, Панева, Ручейная, Димитрова, Советская, Карла Маркса и в местечке Доручасток.

Глубокую колейность обнаружили во дворах по Сысольскому шоссе, 2 и 1/11, Октябрьскому проспекту, 174, улице Морозова, 37 и 43. Во дворе дома улице Карла Маркса, 184 обнаружили снежный свес с кровли, что также является нарушением содержания управляющей компанией многоквартирного дома.

По всем нарушениям составили административные акты. Судьбу управляшек будет решать специальная комиссия. Не исключено, что фирмы могут получить внушительные штрафы - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

У вас двор тоже утопает в снегу? Мэрия напоминает - если УК не реагирует, то звоните по нижеследующим телефонам, чтобы пресечь безобразие.

– Госжилинспекцию по городу Сыктывкару и Корткеросскому району: улица Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301-242. Сайт.

– Управление ЖКХ столицы Коми, улица Бабушкина, 22: тел. 24-63-53, 20-03-66. Сайт.

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ИСТОЧНИК KP.RU