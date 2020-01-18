2020-01-18T16:24:58+03:00
Общество

В Инте новогодним ёлкам найдут полезное применение

Хвоей будут кормить животных на Станции юных натуралистов
Дарья ЮДИНА
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В Инте собирают новогодние ёлкиВ Инте собирают новогодние ёлки
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В Инте Станция юных натуралистов запустила экологическую акцию по сбору отслуживших ёлок, пишет «Искра».

Хвоя – самый дешевый источник витамина А. Работники Станции юных натуралистов используют ее в птицеводстве, пополняя в зимнее время дефицит дорогостоящих препаратов витамина А у пернатых.

– Используются и ветви, и стволы елей: на подкормку и для изготовления поделок для оформления интерьера Станции юных натуралистов. Мы обращаемся к интинцам и управляющим компаниям с просьбой принять участие в экологической акции «Не выбрасывайте елки»: принесите использованные после новогодних праздников хвойные деревья на территорию Станции юных натуралистов, помогите животным! - обратился к горожанам директор станции Василий Петров.

Принести ели можно на территорию станции, к теплице на улице Мира, 14 или во двор экологического центра «Радуга» на улице Куратова, 6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Инте новогодним ёлкам найдут полезное применение
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