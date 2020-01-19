2020-01-19T09:13:33+03:00
Общество

На следующей неделе в Коми погода будет неустойчивой

Прогноз с 20 по 24 января
Дарья ЮДИНА
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Какой будет погода на следующей неделе в КомиКакой будет погода на следующей неделе в Коми
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На следующей неделе с 20 по 24 января синоптики Коми ЦГМС прогнозируют неустойчивую по характеру погоду в республике

На большей части территории под влиянием антициклона в понедельник и в ночь на вторник ожидаются морозы. Температура в ночные часы будет понижаться до -20...-25С, местами до -32С, днем повышаться до -16...-21С. На юго-западе и в столице после воскресного тепла со снегопадами похолодает до -13...-18С.

Но днем 21 января погода в регионе будет резко меняться: начнет сказываться влияние смещающегося с северо-запада глубокого циклона. На фоне интенсивного падения атмосферного давления усилится ветер порывами до 15-22 м/с. Пройдут снегопады, местами сильные, ожидаются метели. Температура воздуха кратковременно повысится до -1...-6С. А к концу рабочей недели, с вторжением циклона холодного арктического воздуха, морозы вновь вернутся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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