В нескольких районах Коми школьников освободили от занятий
В нескольких районах Коми объявили актированные дни. В Воркуте и Троицко-Печорском районе часть школьников освободили от занятий.
Так, по данным авиаметеостанции Воркуты по состоянию на 6 часов была температура -7°С; ветер северо-западный 16 м/с с порывами до 22 м/с. Днем синоптики ждут метель, западный и северо-западный ветер 12-17 м/с порывы до 22 м/с с утром. Ожидается, что температура по городу будет колебаться в промежутке -5-7°С, по району -4-9°С
В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в Воркуте освободили от занятий учеников 1-5 классов.
В Троицко-Печорском районе температура -24С. В Комсомольске-на-Печоре не будут учиться дети из 1-4 классов.
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ИСТОЧНИК KP.RU