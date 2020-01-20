В нескольких районах Коми школьников освободили от занятий

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:05:44+03:00

В Воркуте из-за метели отменили уроки у младшеклассников

В Воркуте не учатся 1-5 классы

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В нескольких районах Коми объявили актированные дни. В Воркуте и Троицко-Печорском районе часть школьников освободили от занятий.

Так, по данным авиаметеостанции Воркуты по состоянию на 6 часов была температура -7°С; ветер северо-западный 16 м/с с порывами до 22 м/с. Днем синоптики ждут метель, западный и северо-западный ветер 12-17 м/с порывы до 22 м/с с утром. Ожидается, что температура по городу будет колебаться в промежутке -5-7°С, по району -4-9°С

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в Воркуте освободили от занятий учеников 1-5 классов.

В Троицко-Печорском районе температура -24С. В Комсомольске-на-Печоре не будут учиться дети из 1-4 классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU