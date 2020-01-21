У Коми появилась эмблема празднования 100-летия

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:53:03+03:00

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В Коми утвердили эмблему празднования 100-летнего юбилея. С этого момента её разрешено использовать для оформления официальных и иных праздничных мероприятий, печатной и сувенирной продукции, в СМИ, сообщает пресс-служба главы Коми.

Исключительные права на официальную эмблему предстоящего юбилея республики принадлежат Администрации главы региона. При этом в администрации подчеркнули, что эмблему можно использовать строго в соответствии с брендбуком, регламентом и инструкцией. Использование эмблемы и её элементов с иными целями, в том числе политическими или коммерческими, недопустимо.

Напомним, весной прошлого года стартовал народный конкурс на разработку эмблемы 100-летия региона. На него поступило 247 проектов логотипов и их вариаций. Победителем стал эскиз, разработанный преподавателем Института культуры и искусства СГУ им. П. Сорокина, членом Союза дизайнеров России Анелией Лянцевич и выпускницей этого института Полиной Кратц. Их работа в онлайн-голосовании на сайте конкурса набрала около четырех тысяч голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU