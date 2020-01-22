В Коми поселения будут поощрять за объединение в муниципальные округа

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:28:51+03:00

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В 2019 году Госсовет Коми принял поправки в два закона и Конституцию о введении новых муниципальных образований — муниципальных округов. Теперь в республике решили денежно поощрять поселения за объединение в эти округа. Соответствующее постановления 21 января подписал председатель правительства Максим Порядин. Максимальная сумма грантов — 10 млн рублей.

Скорее всего, статус городских округов потеряют Воркута, Инта, Вуктыл, Ухта, Усинск. Причина слишком низкая плотность населения.

Объединение предполагает сокращение количества чиновников. За него поселения будут поощрять грантами. Размер гранта будет определяться годового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования в 2018 году и 50% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов и дотаций, поступивших в бюджет в 2018 году. Уточняется, что сумма гранта не может превышать 10 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU