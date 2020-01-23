Сыктывкарцы смогут сами выбрать территории для благоустройства

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:09:31+03:00

Сыктывкарцы смогут сами выбрать, какие общественные территории благоустроят в будущем Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сыктывкарцы смогут выбрать общественные территории для дальнейшего благоустройства. Городская администрация предлагает сделать выбор, поучаствовав в опросе, пишет пресс-служба мэрии.

В администрации Сыктывкара прошло заседание общественной муниципальной комиссии. Темой заседание стала реализация проекта «Формирования комфортной городской среды».

Члены комиссии рассмотрели заявки граждан и организаций о включении в проект территорий, которые нуждаются в благоустройстве. Комиссия учитывала соответствие заявки требованиям, а также высокую популярность территории среди людей.

Для следующего этапа комиссия выбрала шесть проектов из десяти предложенных. В результате на общественное обсуждение вынесены следующие заявки:

1) Обустройство детской площадки в районе МКД № 48 по ул. Димитрова;

2) Обустройство пешеходной зоны от дома № 122 до дома № 306 по ул. Тентюковская;

3) Благоустройство территории вдоль дома № 10 а по ул. Свободы;

4) Благоустройство сквера около Мемориального камня пострадавшим от Чернобыльской и других ядерных катастроф (ул. Чернова, 12);

5) Обустройство детской площадки в районе МКД № 48 по ул. Зои Космодемьянской;

6) Обустройство скейт-парка на общественной территории;

Выразить своё мнение можно через опрос по ссылке. Общественное обсуждение продлится до 10 февраля. Письменно проголосовать можно в мэрии города (ул.Бабушкина, 22): ящик для голосования и бюллетени находятся в фойе первого этажа.

Территории, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут в итоговое рейтинговое голосование. Оно будет работать с 18 по 27 февраля. Точное количество территорий, которые вынесут на рейтинговое голосование, станет известно позднее.

Аналогичный опрос проходит по объектам Эжвинского района. Там также проходит онлайн-опрос и сбор предложений в письменном виде (в администрации Эжвинского района по адресу ул. Славы, д.1 и в фойе МАКДУ «Эжвинский ДКБ» по адресу ул. Мира 10/1).

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ИСТОЧНИК KP.RU