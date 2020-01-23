Сыктывкарцы смогут сами выбрать территории для благоустройства
Сыктывкарцы смогут выбрать общественные территории для дальнейшего благоустройства. Городская администрация предлагает сделать выбор, поучаствовав в опросе, пишет пресс-служба мэрии.
В администрации Сыктывкара прошло заседание общественной муниципальной комиссии. Темой заседание стала реализация проекта «Формирования комфортной городской среды».
Члены комиссии рассмотрели заявки граждан и организаций о включении в проект территорий, которые нуждаются в благоустройстве. Комиссия учитывала соответствие заявки требованиям, а также высокую популярность территории среди людей.
Для следующего этапа комиссия выбрала шесть проектов из десяти предложенных. В результате на общественное обсуждение вынесены следующие заявки:
1) Обустройство детской площадки в районе МКД № 48 по ул. Димитрова;
2) Обустройство пешеходной зоны от дома № 122 до дома № 306 по ул. Тентюковская;
3) Благоустройство территории вдоль дома № 10 а по ул. Свободы;
4) Благоустройство сквера около Мемориального камня пострадавшим от Чернобыльской и других ядерных катастроф (ул. Чернова, 12);
5) Обустройство детской площадки в районе МКД № 48 по ул. Зои Космодемьянской;
6) Обустройство скейт-парка на общественной территории;
Выразить своё мнение можно через опрос по ссылке. Общественное обсуждение продлится до 10 февраля. Письменно проголосовать можно в мэрии города (ул.Бабушкина, 22): ящик для голосования и бюллетени находятся в фойе первого этажа.
Территории, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут в итоговое рейтинговое голосование. Оно будет работать с 18 по 27 февраля. Точное количество территорий, которые вынесут на рейтинговое голосование, станет известно позднее.
Аналогичный опрос проходит по объектам Эжвинского района. Там также проходит онлайн-опрос и сбор предложений в письменном виде (в администрации Эжвинского района по адресу ул. Славы, д.1 и в фойе МАКДУ «Эжвинский ДКБ» по адресу ул. Мира 10/1).
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ИСТОЧНИК KP.RU