Отдел МВД Коми о каше с жуками для заключенного: «Они же безвредны»

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:14:37+03:00

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В СИЗО-3, который располагается в Инте, задержанный пожаловался на овсяную кашу с жучками. Ответ, который он получил на свое обращение, облетел соцсети и СМИ.

В официальном ответе от начальника ОМВД со ссылкой на информацию, полученную от Роспотребнадзора, значится, что крупяные жучки в каше не влияют на вкус.

- Крупные жучки на вкусовые качества и энергетическую ценность приготовленного блюда не влияют, для взрослого человека опасности не представляют, особенно после тепловой обработки», — говорится в документе.

В ответе также уточняется, что подрядчику, с которым заключен госконтракт, направлена претензия о недопустимости нарушений при хранении продуктов питания.

Документ выложен на Telegram-канал «Омбудсмен полиции»

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ИСТОЧНИК KP.RU