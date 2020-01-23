Отдел МВД Коми о каше с жуками для заключенного: «Они же безвредны»
В СИЗО-3, который располагается в Инте, задержанный пожаловался на овсяную кашу с жучками. Ответ, который он получил на свое обращение, облетел соцсети и СМИ.
В официальном ответе от начальника ОМВД со ссылкой на информацию, полученную от Роспотребнадзора, значится, что крупяные жучки в каше не влияют на вкус.
- Крупные жучки на вкусовые качества и энергетическую ценность приготовленного блюда не влияют, для взрослого человека опасности не представляют, особенно после тепловой обработки», — говорится в документе.
В ответе также уточняется, что подрядчику, с которым заключен госконтракт, направлена претензия о недопустимости нарушений при хранении продуктов питания.
Документ выложен на Telegram-канал «Омбудсмен полиции»
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ИСТОЧНИК KP.RU